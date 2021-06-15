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إنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء بقيمة 155 مليون جنيه

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إنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء بقيمة 155 مليون جنيه إنشاء مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء بقيمة 155 مليون جنيه

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قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه تم انشاء العديد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات على أرض المحافظة، خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأضاف رئيس المنطقة، أنه في قطاع الكهرباء تم انشاء شبكات تيار كهربائى جهد متوسط بمشتملاتها باستثمارات حوالى 120 مليون جنيها، وبأطوال تفريعات جهد متوسط تقدر بحوالى 115 كيلو مترا وعدد 80 محولا مختلف القدرات.

أشار رئيس المنطقة إلى انشاء شبكات جهد منخفض باستثمارات حوالى 35 مليون جنيها بعدد 500 عامود انارة، منها انارة الطريق الدولى من مدخل العريش وحتى بئرالعبدفي قطاعات مختلفة، لافتًا إلى أنه يجري حاليا استكمال انارة الطريق الدولي حتى مركز .

المصرى اليوم

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