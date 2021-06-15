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تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات

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مصر تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات

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تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، استثنائياً لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية وعبور العالقين من الجانبين، وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول علي استمرار وجود الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف المجهزة، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

أضاف المصدر، أنه تم افتتاح المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

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المصرى اليوم

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