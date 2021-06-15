«زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009

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في 1925ولد وزير الداخلية الأسبق اللواء النبوي اسماعيل وتخرج في كلية الشرطة عام 1946 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وحين عمل في الأمن العام اكتسب شهرة واسعة بأوساط الإجرام باعتباره أشرس ضابط أمن وعين بإدارة مباحث أمن الدولة فور قيام ثورة يوليو 1952، ثم انتقل لمباحث السكك الحديدية إلى أن أصبح مديرا لمكتب وزيرالداخلية ممدوح سالم في 1971 ورقى لمنصب نائب وزير الداخلية إلى أن تولى وزارة الداخلية في 26 أكتوبر 1977 حتى 2 يناير 1982وكان متزوجا من المطربة فايدة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة الخليفة وكان ينظرللواء النبوى اسماعيل باعتباره صاحب القبضة الحديدية،وقد جاء به الرئيس السادات بعد مظاهرات 18و19يناير1977 كما شهداغتيال الرئيس السادات وكان دائماما يقول إن مهمته الأساسية هي ترتيب البيت من الداخل وإنه نجح في إفشال كثير من المخططات الإرهابية،وقد ذكر الكاتب الصحفى محمود فوزى في كتاب له عن النبوى اسماعيل أنه أنقذجمال عبدالناصر من محاولة اغتيال في احتفالات محافظة السويس عام 1965كما قال فوزى إن النبوى إسماعيل وطد علاقته بممدوح سالم أثناء بعثة دراسية إلى إنجلترا عام 1965وهو ما جعله مديرا لمكتبه لاحقا، ومع 1982 أصبح اللواء النبوى إسماعيل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للحكم المحلى إلى أن توفى«زي النهارده»فى 15 يونيو 2009وهناك أكثرمن رواية تؤكد أن النبوى إسماعيل قد نصح السادات صباح يوم المنصة 6 أكتوبر 1981 بارتداءقميص واق من الرصاص وفقا لما أشارت له التقديرات لاحتمال محاولة اغتيال، لكن السادات رفض وقال له: «أنا سأكون وسط أولادى».