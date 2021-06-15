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«زي النهارده».. وفاة الأديبة والناشطة فتحية العسال 15 يونيو 2014

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«زي النهارده».. وفاة الأديبة والناشطة فتحية العسال 15 يونيو 2014 «زي النهارده».. وفاة الأديبة والناشطة فتحية العسال 15 يونيو 2014

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فتحية العسال روائية كاتبة مسرحية ودرامية وناشطة سياسية وناشطة في الحقوق النسوية ولها خمس روايات، منها «نساء بلا أقنعة» و«سجن النسا» و«ليلة الحنة» وتحولت بعض أعمالها إلى عروض مسرحية ناجحة منها «المرجيحة» و«من غير كلام»، كما كتبت نحو 57 مسلسلاً تليفزيونياً من أبرزها «رمانة الميزان» و«شمس منتصف الليل» و«حبال من حرير» و«بدر البدور» و«هى والمستحيل» و«حتى لا يختنق الحب»، وقد نشرت مذكراتها الجريئة بعنوان «حضن العمر» وحازت جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2004. يذكر أنها كانت بين المعتصمين المثقفين بوزارة الثقافة احتجاجاً على تعيين وزير ثقافة محسوب على الإخوان وكانت عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين ورئيسة جمعية الكاتبات المصريات والأمينة العامة لـ«الاتحاد النساء التقدمى»وبحسب ما ذكرته في سيرتها فإن والدها حرمها من التعليم وجاء زواجها وهى في الرابعة عشرة من عمرها من الكاتب الراحل عبدالله الطوخى نقطة تحول في حياتها،إذ إنها نجحت في أن تعلم نفسها القراءة والكتابة، لتخوض تجربتها الأدبية الممتدة منذ أواخر خمسينيات القرن الماضى وقد حصل مسلسلها «لحظة صدق» على جائزة أفضل مسلسل في 1975يذكر أن لـ«العسال»ابنتين إحداهما الممثلة صفاء الطوخى،وقد توفيت «زى النهارده» في 15 يونيو 2014 بقى أن نقول إن فتحية العسال مولودة في 26 ديسمبر 1933 وكانت كتاباتها من وحى تجربتها في الحياة منذ طفولتها وتأثرت بالكثيرمن الأحداث فيها ساهمت في تكوين شخصيتها،وقد بدأت الكتابة الأدبية في 1957، واهتمت بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة بشكل خاص، وتم اعتقالها ثلاث مرات بسبب كتاباتها

المصرى اليوم

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