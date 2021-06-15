نشاط للرياح وأمطار وأجواء حارة.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني"
قال: هطولات من خفيفة إلى متوسطة على مناطق والرياح تميل لشبه القوة
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض – الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي".
وتابع: "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان".