الأمم المتحدة: 135 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في 12 دولة إفريقية والأمريكتين والشرق ‏الأوسط

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، عن تخصيص 135 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF)، لتعزيز العمليات الإنسانية في 12 دولة في إفريقيا والأمريكتين والشرق الأوسط.
وأفاد لوكوك في بيان صحفي أمس، بأن القرار يأتي بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي، وتُظهر أن أكثر من 350 ألف شخص يعانون من المجاعة في منطقة تيغراي بإثيوبيا، وأن خطر المجاعة يلوح في أفق بوركينا فاسو وجنوب مدغشقر وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن.
وأشار لوكوك إلى أنه سيتم توزيع التمويل على المنظمات الإغاثية في سوريا (20 مليون دولار)، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية (20 مليون دولار)، وإثيوبيا مع التركيز على تيغراي (13 مليون دولار) وعلى العمليات الإغاثية في أفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان (11 مليون دولار لكل منها)، ومدغشقر (8 ملايين دولار)، وفنزويلا وتشاد وبوركينا فاسو (7 ملايين دولار لكل منها)، والكاميرون (5 ملايين دولار)، وموزمبيق (5 ملايين دولار)، وسيتم توجيه 10 ملايين دولار أخرى لمجموعة من المشاريع التي تركز على البرمجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.