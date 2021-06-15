رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية في ضيافة الأهرامات

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استقبلت منطقة أهرامات الجيزة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من ١٢ حتى ١٦ يونيو الجارى.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية والأثرية المتنوعة.

وقد استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة أثار أهرامات الجيزة واصطحبهم مفتشي المنطقة في جولة بالمنطقة وقدموا لهم شرحاً وافياً عن تاريخ بناء الأهرامات وتمثال أبو الهول.

وخلال الزيارة حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، كما أبدوا إعجابهم بالاهرامات وطريقة بناءها وطريقة نحت تمثال أبو الهول.