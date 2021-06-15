إعدام كمية من الأوعية غير المطابقة للمواصفات و28 كيلو أغذية فاسدة بالعريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن إعدام كمية من الأوعية غير المطابقة للمواصفات وكمية أخرى من الأغذية الفاسدة، وذلك خلال حملة صحية على أماكن تداول الأغذية بالعريش.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن إدارة مراقبة الأغذية بالعريش بقياده منصور الشبراوي عبدالفتاح مراقب الأغذية، وبحضور نبيل عيسى مراقب أول الأداره ،مطاوع السيد، محمد فايز، عادل حسين، إسلام زايد مفتشى المكتب المركزي بالعريش قامت بتنفيذ حملة صحية بالعريش.

أشار شوكة إلى المرور على ١٥ منشأه غذائية، حيث تم سحب عدد ١٠ عينات وجبات مطهية وسندوتشات، وتحرير عدد ٥ محاضر للقرار، وتحرير عدد ٣ محاضر للقرار ٩٦، وتحرير قرار اوعية، وإعدام ١٥ كيلو اوعيه غير مطابقه للاشتراطات الصحية، وإعدام ٢٨ كيلو اغذيه منتهيه الصلاحيه بمحلات مختلفه.