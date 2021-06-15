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دورة تدريبية حول أساسيات الاستزراع السمكي في جامعة العريش

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دورة تدريبية حول أساسيات الاستزراع السمكي في جامعة العريش دورة تدريبية حول أساسيات الاستزراع السمكي في جامعة العريش

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أعلنت جامعة العريش عن فتح باب التقدم لأول دورة تدريبية حول اساسيات الاستزراع السمكي ، وذلك في مركز بحوث الأسماك بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذى لمركز بحوث الأسماك بجامعة العريش ، أن الدورة ستنطلق اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، وأن رسوم الاستراك من خارج جامعة العريش تبلغ 500 جنيه، ومن داخل جامعة العريش تبلغ 300 جنيه.

أشار صقر إلي أن من اهداف الدورةالتعرف على مشروع الإستزراع السمكى ومكوناته والنظم المختلفة للاستزراع السمكى وخطوات انشاء مشروع الاستزراع السمكى واهم عمليات الخدمة والرعاية خلال موسم الإنتاج.

لفت إلي أن الدورة تستهدف شباب الخريجين والطلاب والمهندسين الزراعيين والمزارعين وكل الراغبين فى التعرف مشروع الاستزراع السمكى والبدء فى التجهيز لتنفيذ مشروعهم الخاص من الذكور و الاناث .

قال أنه لملئ استمارة الاشتراك التوجه الى مركز بحوث الأسماك بالمرحلة الرابعة بالعريش داخل المزرعة الإنتاجية بكلية العلوم الزراعية البيئية طوال أيام الأسبوع من ٩ صباحا وحتي ٢ مساء، لافتًا الي منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة.

المصرى اليوم

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