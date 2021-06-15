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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورنا بشمال سيناء لـ2821 حالة

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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورنا بشمال سيناء لـ2821 حالة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورنا بشمال سيناء لـ2821 حالة

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أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورنا بشمال سيناء إلى 2821 حالة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل حالة إيجابية ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 515 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 203 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء 19 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2821 حالات، مع وجود 13 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و33 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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