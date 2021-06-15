وضع خريطة لمواجهة الأزمات والكوارث في شمال سيناء

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أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء على وضع خريطة بإمكانيات المحافظة المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأعلن الغندور خلال الاجتماع المنعقد برئاسته، بحضور مديرى إدارات الأزمات، غرفة العمليات، مركز المعلومات، المتغيرات المكانية، مركز شبكات المرافق، اذاعة شمال سيناء، مجالس المدن، وعدد من الإدارات المعنية، أن الهدف من الاجتماع هو وضع كافة امكانات المحافظة على الخريطة واستخدام البيانات المتاحة والاستعانة بها لإدارة أية أزمة حال حدوثها بمختلف أنواعها .

وأشار الغندور إلى أن الخريطة تحتوى على المعلومات والبيانات الكاملة عن محافظة شمال سيناء كعدد السكان والمساحة والموقع والحدود الإدارية والسواحل والطبيعة الجغرافية والسكانية.. إلى جانب الإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات في مختلف الجهات والمصالح الحكومية .

ووجه الغندور بتحديد الأماكن الحيوية: كالإذاعة والإرسال التلفزيونى ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والمستشفيات ونقاط الإسعاف والدفاع المدنى والحريق والسنترالات ومستودعات البنزين والسولار والغاز والسلع التموينية والمواد الغذائية والأسواق ومبنى المحافظة ومبانى مجالس المدن ومراكز الشباب والمدارس المخصصة كأماكن للإيواء خلال الأزمات وغيرها من أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية، ووضعها على الخريطة بعد رفع الإحداثيات الخاصة بها.. مع الوضع في الاعتبار الأماكن الحيوية والمصانع القائمة، ودراسة أماكن الايواء والاغاثة المقررة .

ولفت الغندور إلى أن كل مكان يتم إضافته إلى الخريطة يجب أن يتضمن جدولا يحدد فيه: الموقع والمعلومات والبيانات الخاصة به، والإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات بكل أنواعها .

ووجه سكرتير عام المحافظة كل جهة إلى اعداد الخطط اللازمة لمواجهة أي أزمة واعداد سيناريوهات وأخرى بديلة لها، وكيفية ادارتها في كل أزمة.. مع تحديد الخطوات والاجراءات العاجلة والعادية التي يتم اتخاذها تجاه كل أزمة وموقف، وكذا تحديد دور كل جهة في ادارة الأزمة .