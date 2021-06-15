أخبار عاجلة

"لابيد" يفتتح السفارة الإسرائيلية في الإمارات -
"الحوار الوطني" يستعرض دور المتطوعين في تحقيق رؤية 2030 -
الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء -
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي -
استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد -
التحالف الدولي ضد داعش يعلن التزامه بمحاربة فروع التنظيم - تعليق مهدي النمر -
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين» -
غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا -
«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا -
التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء يحصل على الجرعة الثانية من لقاح (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الجرعة الثانية من لقاح بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، وذلك في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام.

وأكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة شمال سيناء، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا بالمجان، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشد المحافظ أهالي شمال سيناء بسرعة التسجيل المجاني للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح المحافظ أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا في عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،أنه تم تطعيم نحو 6 الآف شخص ضد الفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بالمركز، لافتًا إلى الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
محافظ شمال سيناء يحصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا