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هل ضم محمد إبراهيم وصالح جمعة؟ البطاوي يجيب

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هل ضم الزمالك محمد إبراهيم وصالح جمعة؟ البطاوي يجيب هل ضم محمد إبراهيم وصالح جمعة؟ البطاوي يجيب

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أكد معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق لم يتلق أي عروض رسمية من مجلس إدارة نادي برئاسة حيبن لبيب بشأن التعاقد مع الثنائي صالح جمعة ومحمد إبراهيم بعد ظهورهما بمستوى مميز هذا الموسم، وفي ظل حاجة الفريق الأبيض لتعويض رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي اتخذ قراره بالتوجه إلى الدوري القطري.

وقال البطاوي في تصريحات تليفزيونية: «كل ما يتردد عن رغبة إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد إبراهيم وصالح جمعة هو حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم نتلق أي عروض رسمية من مسئولي القلعة البيضاء، وحينما يصل عرضاً رسمياً سنحدد موقفنا بالقبول أو الرفض».

واختتم البطاوي: «سيراميكا كليوباترا لديه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين سبق لهم اللعب لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين المحترفين، وهو ما يجعل هدفنا الرئيسي هو التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم والحصول على بطاقة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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