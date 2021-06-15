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«كريتشيكوفا» تكرِّم معلمتها الراحلة عقب تتويجها بـ«رولان جاروس»

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«كريتشيكوفا» تكرِّم معلمتها الراحلة عقب تتويجها بـ«رولان جاروس» «كريتشيكوفا» تكرِّم معلمتها الراحلة عقب تتويجها بـ«رولان جاروس»

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كانت باربورا كريتشيكوفا، بطلة فرنسا المفتوحة للتنس، بجوار سرير يانا نوفوتنا عندما كانت بطلة ويمبلدون 1998 تعانى من مرض عضال، لذا كان من المناسب أن تتذكر اللاعبة التشيكية معلمتها السابقة عند رفع كأس سوزان لنجلن السبت الماضى.

وتفوقت المصنفة 33 عالميًا على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا، التى تتقدم عليها بمركز واحد، فى النهائى 6-1 و2-6 و6-4 لتحقق لقبها الأول للفردى بالبطولات الأربع الكبرى فى رولان جاروس.

وتحدثت كريتشيكوفا عن نوفوتنا، التى فارقت الحياة فى 2017 عن عمر 49 عامًا، قائلة: «كانت علاقتنا مميزة، وعندما علمت بمرضها وبأن الوضع ليس جيدًا شعرت بأننى يجب أن أكون بجوارها فى نهاية حياتها وكان يجب أن أدعمها».

وأضافت: «حتى عندما عرفت بأن حالتها متدهورة لم أكن أتعامل بشكل جيد وطلب منى والداى عدم الذهاب، لأنهما أدركا كم أنا منهارة لكننى شعرت بضرورة الذهاب لدعمها، وشعرت بأن هذا يمنحنى القوة وسأقدر الكثير من الأشياء بشكل أكبر».

وتولت نوفوتنا رعاية كريتشيكوفا فى 2014، لكن اللاعبة الصغيرة «لم تحاول تقليدها أبدًا»، غير أن بطلة فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون للزوجى نالت منها الإلهام.

وتابعت كريتشيكوفا التى لم تتخط الدور الثانى فى الفردى بالبطولات الأربع الكبرى من قبل: «أشعر بأنها سعيدة بأننى هنا وتراقبنى من الأعلى الآن».

وأشارت صاحبة الـ25 عامًا: «لهذا فزت بهذا العدد من الألقاب الكبرى لأنها تشاهدنى من مكان ما وتريدنى أن أفوز وتعرف ما يعنيه هذا لى وما يعنيه لها».

وأكدت أنها لن تغير من شخصيتها لأن نوفوتنا علمتها التواضع، وواصلت: «أخبرتنى دائمًا أنه لا يهم عدد الألقاب التى أفوز بها، بل أن أكون ممتنة ومهذبة وأتصرف بلطف شديد. كانت قدوة وأريد أن أكون مثلها».

المصرى اليوم

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