أكشن ومعارك ومغامرات للروبوت «موسى»

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مع انطلاق التريلر الجديد لفيلم «موسى» من إخراج وتأليف بيتر ميمى، نجح الروبوت الفولاذى فى اجتذاب اهتمام الجمهور وعشاق السينما لأسباب عديدة، منها دقة تصميم شكل الروبوت وتحريكه بشكل يتفوق على روبوتات أخرى ظهرت بأفلام شهيرة، حيث يظهر الروبوت «موسى» فى مشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، فيخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، ليعد بفيلم مشوق من خلال مغامرة طالب فى كلية هندسة يخترع «روبوت» ليساعده فى أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

صورة الروبوت موسى تم تطوير تصميمها وحركتها من خلال «AROMA» وإضافة لكون الفيلم يقدم قصة روبوت فى السينما العربية، فإنه أول فيلم عربى تم فيه دمج شخصية مصممة بالكامل عبر الكمبيوتر فى مشاهد مع ممثلين حقيقيين، واقتصر ظهور الروبوتات السابقة على نماذج بدائية يحركها أو يرتديها ممثلون. فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبرى فواز، أحمد العوضى، محمد لطفى.