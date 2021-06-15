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هدى: أغنية «صاحبة العروسة» دعوة لعودة الصداقة بين الفتيات

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هدى: أغنية «صاحبة العروسة» دعوة لعودة الصداقة بين الفتيات هدى: أغنية «صاحبة العروسة» دعوة لعودة الصداقة بين الفتيات

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طرحت المطربة الشعبية هدى أحدث كليباتها الغنائية بعنوان «صاحبة العروسة» وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب». الأغنية كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع موسيقى زووم، والكليب من إخراج سيد عارف. وتقول كلماتها: «عارفين الإخوات.. إحنا بقى أكتر من الإخوات.. جمعوا كل الصحبات.. غنوا وبلوا الشربات.. صاحبتى قمر القمرات.. عدت كل الملكات.. صاحبة العروسة أنا.. صاحبة العروسة يا بنات».

وقالت «هدى»، فى تصريحات لها، إن «صاحبة العروسة» جاءت فكرتها دعما لكل بنت تقف بجانب صديقة عمرها فى وقت فرحتها بداية من الخطوبة، ثم تجهيز منزل الزوجية ويوم الحنة وليلة الزفاف، وما يتبعها من تحضيرات كثيرة مجهدة لن تستطيع العروسة أداءها بنفسها. وأضافت «هدى»: وجب علينا رد الجميل لصاحبة العروسة «دينامو أى فرح» ولو بأغنية تكون نابعة من القلب فهى اليوم صاحبة العروسة، وغدا ستكون مكانها، فالأغنية دعوة للتضامن وعودة روح الصداقة مرة أخرى بين الفتيات منذ حلم الطفولة بالفارس والحصان الأبيض وحتى دخول عش الزوجية بعد الوصول لسن الزواج. ووجهت هدى: الشكر لفريق عمل أغنية «صاحبة العروسة» وهم: أحمد علاء وبرازيلى وزووم، فهذا ليس التعاون الأول معهم، وتأمل أن تنال الأغنية النجاح المطلوب بعد طرحها. وكشفت «هدى» عن انتهائها من تسجيل أغنيتين جديدتين سيتم طرحهما فى الفترة المقبلة تباعا مع الملحن هانى فاروق وهما: «كسر عين»، و«لوحدى دايما» وهى أغنية دراما سيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع المخرج كامبا.

المصرى اليوم

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