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مدرب السابق: ساسي لم يقصر في حق النادي وعدم التجديد له فشل كبير

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مدرب الزمالك السابق: ساسي لم يقصر في حق النادي وعدم التجديد له فشل كبير مدرب السابق: ساسي لم يقصر في حق النادي وعدم التجديد له فشل كبير

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قال أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي السابق، إنه كان يتمنى استمرار لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بصفوف القلعة البيضاء وعدم رحيله إلى الدوري القطري.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «دربت فرجاني ساسي لمدة عامين في الزمالك، وقيل أن تجديد عقد ساسي سيتسبب في مشكلة بغرفة ملابس النادي وهو ما لم يحدث على الإطلاق كما أن اللاعب انضم إلى الزمالك بعقد مالي بلغت قيمته مليون و600 ألف دولار ولم تحدث أزمة داخل غرفة الملابس آنذاك».

واختتم مجاهد: «فرجاني ساسي لاعب ملتزم وجيد، وكنت أتمنى استمراره بصفوف الزمالك، كما أنه لم يقصر مع الفريق والتزم حتى نهاية عقده».

المصرى اليوم

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