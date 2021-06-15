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قال شريف حسين، نائب المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك، إن الفريق الأبيض ضحية التخبط الاداري وتغيير اللجان المعينة بعد رحيل مجلس الادارة السابق برئاسة مرتضي منصور.

وأضاف نائب المدير التنفيذي للزمالك في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين، أن «ما حققه مجلس ادارة نادي الزمالك المنتخب فاق الخيال ولبى كل احتياجات الأعضاء والجماهير وهذا الأمر أغضب البعض فتآمروا على النادي وأوقفوا مسيرته الناجحة».

واعتبر شريف حسين أن مرتضي منصور «رئيس النادي الشرعي شخصية لن تتكرر وفلته من فلتات الزمن مثل الشيخ الشعراوي، شخصيات لن تتكرر مرة ثانية».