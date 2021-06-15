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نائب مدير السابق: « مثل الشيخ الشعراوي شخصية لن تتكرر»

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نائب مدير الزمالك السابق: «مرتضى منصور مثل الشيخ الشعراوي شخصية لن تتكرر» نائب مدير السابق: « مثل الشيخ الشعراوي شخصية لن تتكرر»

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قال شريف حسين، نائب المدير التنفيذي السابق بنادي ، إن الفريق الأبيض ضحية التخبط الاداري وتغيير اللجان المعينة بعد رحيل مجلس الادارة السابق برئاسة مرتضي منصور.

وأضاف نائب المدير التنفيذي للزمالك في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين، أن «ما حققه مجلس ادارة نادي الزمالك فاق الخيال ولبى كل احتياجات الأعضاء والجماهير وهذا الأمر أغضب البعض فتآمروا على النادي وأوقفوا مسيرته الناجحة».

واعتبر شريف حسين أن مرتضي منصور «رئيس النادي الشرعي شخصية لن تتكرر وفلته من فلتات الزمن مثل الشيخ الشعراوي، شخصيات لن تتكرر مرة ثانية».

المصرى اليوم

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