مفاجآت في «فضيحة قطار الصعيد»: المتحرش مليونير وله زوجتان و8 أبناء

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كشفت التحقيقات في واقعة الفعل الفاضح داخل قطار الصعيد رقم 1008 القادم من القاهرة إلى أسوان عدة مفاجآت، وقالت إن المتهم الذي استقطب أحد الأطفال من الباعة الجائلين داخل عربة القطار وقام بهتك عرضه متزوج من اثنتين بالإضافة إلى كونه مليونير صاحب عقارات ويتاجر في الملابس الجاهزة.

وقالت التحقيقات إن المتهم ويدعي «حسن. م» 58 سنة، لديه 8 أبناء، منهم 5 ذكور و3 إناث، اثنين من أبناءه يعملان في الخليج، ولديه شقيقان الأول يعمل موظف بمستشفى، والآخر مسافر في دولة عربية.

وظهر مقطع فيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت الماضي، يظهر شخصا يرتدي جلباب صعيدي يجلس على مقعد داخل القطار وبجانبه طفل من الباعة الجائلين وارتكب معه فعلًا فاضحا داخل عربة القطار وقام شخص على المقعد المجاور له بتصويره ونشر تفاصيل جريمته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت وزارة الداخلية من تحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة والقبض عليه وبالفحص تبين أنه من محافظة سوهاج ويعمل سمسار عقارات وتاجر ملابس جاهزة، وتم القبض عليه بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكابه الفعل الفاضح بقيامه باستقطاب الطفل من الباعة الجائلين داخل عربة القطار بالمقعد المجاور ليرتكب جريمته.

وأكدت التحريات أن المتهم استغل نوم عدد كبير من الركاب في القطار المتجه إلى جنوب الصعيد وقام بتنفيذ فعل فاضح، وأشارت إي إن المتهم لم يتوقع بأن الشخص الذي كان يجلس على المقعد المقابل له عندما شعر بتصرفاته الغربية قام بفتح كاميرا تليفونه لتصويره ثم تظاهر بالنوم ليكشف بعدها تفاصيل الفعل الفاضح على التواصل الاجتماعي.

وقال مصور الفيديو: «أثناء تواجدي في قطار رقم 1008 القادم من القاهرة إلى أسوان الاربعاء الماضي في الساعة 11 مساء تقريبا اكتشف قيام شخص يرتدي جلبابا بارتكاب فعل مخل بالشرف مع طفل قاصر من المتسولين داخل عربة القطار».

وأضاف على صفحته الرسمية الفيس بوك «عملت نفسي نائم داخل لأن معظم الركاب كانوا نايمين وقمت بضبط الكاميرا ناحيته وسجلت وبعد مراجعة لقطات الفيديو تأكدت من فعله الفاضح قمت بالتشاجر معه وتطورت بالتشابك بالأيدي وقام بالنزول محافظة أسيوط رغم أنه كان في طريقه إلى سوهاج.