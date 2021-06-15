«التعليم» تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة «كلنا مصريون»

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كرمت وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين في مسابقة (كلنا مصريون) لتدعيم أواصر النسيج الوطني بين فئات الشعب ليتربى عليها أبناءنا.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام أن هذه المسابقة تهدف إلى صقل مواهب الطلاب واكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة بهدف تنمية روح المواطنة والولاء وتقبل الآخر واحترام الأديان والتسامح مما يولد القدرة على التوافق الذاتي والمجتمعي حتى يسود السلام بين فئات المجتمع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة والتي تساهم في تنمية الشخصية الإيجابية للطلاب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها في إطار التعاون بين مكتبي مديري عموم مادة التربية الفنية والتربية الدينيه بديوان عام الوزارة وتم الإعلان عنها بجميع المحافظات المصرية بالمراحل الدراسية الثلاث ( الابتدائية- الإعدادية- الثانوية) مع بدأ الفصل الدراسي- الثاني ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءٍ من شهر مارس إلى نهاية شهر أبريل، وتم تحكيم الأعمال الفنية وإعلان أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بالمحافظات.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة رباب عبدالمحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية «نسعد بفوز وتكريم عدد من الطلاب والطالبات المبدعين الفائزين في مسابقة»كلنا مصريون«التي تم تنفيذها أون لاين بإرسال الأعمال على قناة مسابقات التربية الفنية التابعة للوزارة وأظهرت الرسوم والأعمال مدى وعي الطلاب والطالبات المصريين بمفهوم الانتماء والولاء وحب الوطن وتقبل الآخر وكان هناك دعم ومتابعة من معلمي التربية الفنية وتواصل مع الطلاب لتوجيههم للتعبير عن توحيد صفوف الشعب لحب الوطن.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية أن المسابقة جاءت لتؤكد وحدة الشعب المصري وتلاحم عناصره، كما تؤكد احترام الدين للفنون الجميلة التي ترتقي بالذوق، وتهذب النفس، وتعبر عن الخير الأصيل في النفس البشرية المحبة الخير والحق والجمال.

وقد قامت الدكتورة راندة شاهين بتوزيع شهادات تقدير على الطلاب الفائزين وتكريم موجهي عموم التربية الفنية والتربية الدينية، وكذلك مديري تنمية التربية الفنية والتربية الدينية.

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون)

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون)

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون)

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون)

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون)