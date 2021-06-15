شوقي غريب يكشف بديل محمد صلاح في الأولمبياد

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أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن محمد صلاح، نجم مادي ليفربول الإنجلزي، لديه رغبة في المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكبو 2020.

وقال شوقي غريب، في تصريحات تلفزيونية :«محمد صلاح، لديه رغبة في التواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو»، مضيفًا :«لا زالنا ننتظر رد نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن الموافقة على مشاركة صلاح، في الأولمبياد من عدمه».

وأضاف :«في حال رفض نادي ليفربول، مشاركة صلاح، في الأولمبياد، بديله سيكون من الثلاثي الكبار»، موضحًا :«تريزيجيه، كان سيكون ضمن الثلاثي الكبا، وذلك قبل أن يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي للركبة».

وأشار :«نسلك كل الطرق الشرعية، مع نادي جالاتا سراي التركي، من أجل مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، ففي حال فشل اللاعب في إقناع مسؤولي ناديه بالتواجد مع المنتحب، سوف أسافر إلى تركيا، لحل أزمة اللاعب».