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تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2020/2021 بالفوز على هليوبوليس 3/0 فى دور ربع النهائي ليلتقي الأهلي، بينما فاز طلائع الجيش فى ربع النهائى على بتروجت بنتيجة 3/1 ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة الزمالك.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الفيوم بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما فاز الأهلي بنفس النتيجة على الترسانة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.