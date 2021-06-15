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المقاولون العرب يفتح باب الاختبارات للناشئين السبت المقبل

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المقاولون العرب يفتح باب الاختبارات للناشئين السبت المقبل المقاولون العرب يفتح باب الاختبارات للناشئين السبت المقبل

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أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن بدء اختبارات ناشئي كرة القدم لقبول لاعبين جدد اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/6/19، استعداداً للموسم الجديد 2021/2022، بالمراحل السنية المختلفة.

تقام الاختبارات بمقر النادي في قلعة الجبل الأخضر وفقاً لما يلي :-

أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) لمواليد :- 2008م/2009م/2010م/2011م/2012م/2013م

أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) لمواليد : 2000م/2001م/2002م/2003م/2004م/2005م/2006م/2007م.

وذلك من الساعة (8) صباحاً، وطالب نادي المقاولون بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بناء علي قرار مجلس الوزراء.

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