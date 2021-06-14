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قالت صحيفة المنتخب المغربية أن إدارة الزمالك المصري لم تتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم لاعب الوداد وليد الكرتي.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بالنادي المغربي قوله: «تم الترويج له بخصوص هذه المفاوضات غير صحيح على الإطلاق خاصة وأن المفاوضات ربطت أيضا يحيى جبران في الموضوع».

ولم يستبعد عضو مجلس إدارة النادي احتمالية وجود مفاوضات مستقبلاً نظراً لوجود علاقات طيبة تجمع بين إدارتي الزمالك والوداد المغربي خاصة على مستوى تبادل اللاعبين.

وتحاول إدارة الزمالك التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.