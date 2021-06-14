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الجهاز الطبي للاهلي يعلن تعافي أفشه من الإصابة

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الجهاز الطبي للاهلي يعلن تعافي أفشه من الإصابة الجهاز الطبي للاهلي يعلن تعافي أفشه من الإصابة

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اكد الجهاز الطبي بالفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، بقيادة الدكترو احمد ابو علبه، على تعافي محمد مجدي قفشة، من الاصابة التى لحقت به فى مباراة السوبر الافريقي التى خاضها الفريق امام نهضه بركان المغربي فى العاصمة القطرية الدوحة,

و انهى اللاعب البرنامج التاهيلي الذى وضعه الجهاز الطبي من اجل تجهيزه بشكل سريع لمواجهة الترجي التونسي المرتقبه المقرر اقامتها يوم السبت المقبل فى اطار مباريات الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا .

وأصبح محمد مجدي افشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا لخوض المواجهة من الناحية الطبية، ولكن أمر مشاركته من عدمه في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني .

و من المقرر أن يسافر افشة مع بعثة الأهلي التي سوف تتجه إلى تونس لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي.

المصرى اليوم

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