أخبار عاجلة

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء -
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي -
استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد -
التحالف الدولي ضد داعش يعلن التزامه بمحاربة فروع التنظيم - تعليق مهدي النمر -
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين» -
غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا -
«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا -
التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق -
طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث -
كارثة بمدينة باكستانية.. درجة حرارتها لا يتحملها جسم بشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الأربعاء

Print
سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك الأربعاء سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الأربعاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اكد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي ، للجهاز الادارى على عودته للقاهرة الأربعاء قادما من بلاده بعد انتهاء معسكر منتخب تونس، بعدما انضم اللاعب لمعسكر نسور قرطاج الأخير على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين منتخبي تونس و الجزائر ، و التى انتهت بفوز الاخير يوم الجمعه الماضي.

وشهدت مشاركة الجزيري 16 دقيقة من المباراة ولم تكن كافيه لتقديم مستوى متميز مع منتخب بلاده ، ومن المنتظر أن يلتقى منتخب تونس ومالى فى مباراة ودية ثانية خلال فترة التوقف الدولى الجارية، غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام فى الكاميرون، وذلك من أجل العودة بعدها إلى القاهرة

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية امام اسوان يوم الخميس المقبل على ارض ملعب القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز ، و التى يسعي ابناء ميت عقبه لحصد الثلاث نقاط خلال المباراة لمواصلة صدارة الدوري .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حقيقة ركلة جزاء الزمالك امام المقاصة.. وغياب الـ" فار" مسئولية مين ؟

حقيقة ركلة جزاء الزمالك امام المقاصة.. وغياب الـ" فار" مسئولية مين ؟

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو بأقل مجهود ويغرد في صدارة الدورى

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو بأقل مجهود ويغرد في صدارة الدورى

ركلة جزاء خاطفة .. الزمالك يقضي علي آمال المقاصة مبكرا بهدف زيزو

ركلة جزاء خاطفة .. الزمالك يقضي علي آمال المقاصة مبكرا بهدف زيزو

حارس خاص لشيكابالا عقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاصة

حارس خاص لشيكابالا عقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاصة