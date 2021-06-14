أخبار عاجلة

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء -
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي -
استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد -
التحالف الدولي ضد داعش يعلن التزامه بمحاربة فروع التنظيم - تعليق مهدي النمر -
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين» -
غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا -
«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا -
التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق -
طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث -
كارثة بمدينة باكستانية.. درجة حرارتها لا يتحملها جسم بشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

اختيار أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

Print
اختيار أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان اختيار أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اختيار النجمة أمينة خليل، سفيرة فخرية للصندوق في ، وذلك خلال حفل استقبال لمساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب.

وحضر الحفل وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانة، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الجديدة، فردريكا ميير، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وألقت أمينة خليل كلمة، أكدت خلالها على فخرها بتولي هذا المنصب، وقالت إنه حان وقت العمل من أجل النساء والفتيات في كل مكان، مضيفة أنه إذا تم اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين حياة النساء، فهذا يعني خطوات حقيقية وملموسة لتحسين حياة ومستقبل الأطفال والأسر أيضًا.

وأحدث أعمال أمينة خليل مسلسل “خلي بالك من زيزي”، من بطولة محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، ونهى عابدين، وصبري فواز،، وأسماء جلال، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وفكرة منى الشيمي، وسيناريو وحوار مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج كريم الشناوي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021