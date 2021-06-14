اختيار أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

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أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اختيار النجمة أمينة خليل، سفيرة فخرية للصندوق في مصر، وذلك خلال حفل استقبال لمساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب.

وحضر الحفل وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانة، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الجديدة، فردريكا ميير، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وألقت أمينة خليل كلمة، أكدت خلالها على فخرها بتولي هذا المنصب، وقالت إنه حان وقت العمل من أجل النساء والفتيات في كل مكان، مضيفة أنه إذا تم اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين حياة النساء، فهذا يعني خطوات حقيقية وملموسة لتحسين حياة ومستقبل الأطفال والأسر أيضًا.

وأحدث أعمال أمينة خليل مسلسل “خلي بالك من زيزي”، من بطولة محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، ونهى عابدين، وصبري فواز،، وأسماء جلال، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وفكرة منى الشيمي، وسيناريو وحوار مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج كريم الشناوي.