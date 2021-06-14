بعد تحذيرها عن سرقة صفحة زوجها.. هنا الزاهد تهنى أحمد فهمي ببوستر فيلم العارف

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هنأت الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي على بوستر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز وإخراج أحمد علاء الديب، والذي من المقرر عرضه بدور العرض 14/7 المقبل .

ونشرت «هنا» صورة البوستر عبر «إنستجرام»: «مبروك حبيبي فخورة بيك.. عارفة انو دور جديد متحمسة اني اشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده».

وكانت الفنانة هنا الزاهد روجت ،اليوم، لفيلم «العارف» بتحذيرها لسرقة الصفحات الرسمية لزوجها الفنان أحمد فهمي، حيث أن العمل يتحدث عن نوعيات «الهكر» لسرقة الحسابات عبر مواقع الانترنت.

فيلم «العارف» يعد الأضخم إنتاجاً في السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة منتجه بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

يذكر أن الفيلم يناقش قضية حرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وحسبما أكد مؤلفه محمد سيد بشير، فإن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية من واقعنا الحالي في 2017 -2018، بشكل عصري .

الفيلم يشارك في بطولته الفنان أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح.