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مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن أماكن عروض الأفلام المشاركة

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مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن أماكن عروض الأفلام المشاركة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن أماكن عروض الأفلام المشاركة

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة الدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، عن أماكن عروض الأفلام المشاركة بهذة الدورة.

ومن المقرر أن تقام عروض أفلام هذا العام بمكتبة ، ونادي الشجرة، والدنفاه، وحديقة ميدان «النافورة»، وأمام قصر الثقافة، والحديقة المفتوحة بفندق توليب، بالإضافة إلى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية.

من جانبة، أكد عصام زكريا أن دورة هذا العام ستكون مختلفة ومميزة على الرغم من إقامتها في ظروف شبه استثنائية لما يشهده العالم من جائحة كورونا والتي أثرت على الحياة بكل مجالاتها.

وأضاف زكريا أنه لذلك تم التنسيق لإتاحة عروض الأفلام المشاركة بهذة الدورة للجمهور بعدد من الأماكن المفتوحة، وذلك لإتاحة الفرصة الأكبر لأهل الإسماعيلية المشاركة لفعاليات المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

المصرى اليوم

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