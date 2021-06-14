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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واجهت بنيامين نتنياهو لحظات محرجة بعد أداء حكومة الاحتلال الجديدة اليمين الدستورية بالكنيست، عندما عاد وجلس على الكرسي المخصص لأعضاء الحكومة، ليأتي ياريف لافين ويهمس في أذنه ويوجهه إلى الكراسي المخصصة له في وضعه الجديد، حيث تعين عليه بعد الإطاحة به أن يمكث للمرة الأولى منذ 12 عاما، في المقاعد المخصصة للمعارضة.

ووسط انتباه الحضور بالكنيست، وجه يائير لابيد نظرات «لا تخلو من الشماتة»، حين سحبه أغراضه من أمام رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي تداولته صحف الاحتلال وبعض وسائل الإعلام العالمية.