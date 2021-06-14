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العياصرة : أفشلنا المادة 10 من قانون النزاهة وتم التصدي لـ 6 قضايا ساخنة منها قضايا السلط والكهرباء والامير حمزة

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العياصرة : أفشلنا المادة 10 من قانون النزاهة وتم التصدي لـ 6 قضايا ساخنة منها قضايا السلط والكهرباء والامير حمزة العياصرة : أفشلنا المادة 10 من قانون النزاهة وتم التصدي لـ 6 قضايا ساخنة منها قضايا السلط والكهرباء والامير حمزة

جى بي سي نيوز - : قال النائب عمر العياصرة إن تصويت المجلس على شطب المادة العاشرة من قانون النزاهة يعني أننا تجاوزنا قصية تكميم الأفواه الواردة في مشروع القانون .

 وبخصوص انفضاض الدورة وما حققه المجلس قال إنهم كنواب تجاوزوا عقبة الخبرة على اعتبار أن هناك 100 نائب جديد ، وقد تصدى المجلس للعديد من الملفات الساخنة من مثل قضية الامير حمزة وحرب غزة والثقة بالحكومة وقضية السلط وقضية الكهربا والنائب السابق اسامة العجارمة .

وقال إن عمر هذا المجلس الدستوري اربع سنوات إلا إذا رأى جلالة الملك حله .

شاهد :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا  

جي بي سي نيوز

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