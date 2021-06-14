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طلاب «زراعة الإسكندرية» ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)

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نظم طلاب الفرقة الثالثة بقسم الوراثة في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في الشاطبى، الإثنين، معرض لمنتجات التقنية الحيوية تحت رعاية الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، والدكتور ياسر محمد مبروك رئيس مجلس قسم الوراثة.

وقال العميد، إن المعرض أقيم تحت اشراف، الدكتور محمد عبدالفتاح ياقوت والدكتور عزة على مخلوف ومصطفى محمود الدقاق، والذي قام بمتابعة الطلبة وتوجيههم لكيفية تطويع فكرتهم في صورة منتج نهائي بصورة مبسطة يجعلهم يعبرون بأفكارهم بين البحث العلمي إلى عالم الصناعة الحقيقي مدعمة بالمراجع العلمية الحديثة.

أشار إلى أنه اشتملت المنتجات التي قدمها الطلاب بالمعرض، على أحدث اساليب العرض المتبعة من شركات التقنية الحيوية العالمية في المعارض الدولية المعتمدة على مخصبات حيوية وانظمة الزراعة المائية بدون تربة وتركيبات للزيوت النباتية الطبيعية ذات الفوائد الصحية المختلفة ونباتات معالجة لتلوث المياه وأيضا منتجات مستحضرات التجميل المستخلصة موادها الفعالة من الكائنات الدقيقة مثل الفطريات والخمائر النافعة، أو التي يتم تصنيعها من المواد الطبيعية حتى لا تكون لها أضرار صحية، بالإضافة إلى إنتاج مشروبات طبيعية غنية بالبروبيوتك لتحسين وظائف الجهاز الهضمي الصحة العامة.

طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)
طلاب "زراعة الإسكندرية" ينظمون معرضاً لمنتجات التقنية الحيوية والمخصبات (صور)

المصرى اليوم

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