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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن الصين وروسيا تحاولان تقسيم التحالف عبر الأطلسي وإنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا لكن حلف شمال الأطلسي سيرد إذا واصلت موسكو "أنشطتها الضارة".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد قمة زعماء حلف الأطلسي "إننا نواجه أزمة صحية عالمية مرة واحدة في القرن في نفس الوقت الذي تتعرض فيه القيم... لضغوط متزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. تسعى كل من روسيا والصين إلى دق إسفين في تضامننا عبر الأطلسي".

وأضاف بايدن أنه سيبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا لكن الحلف سيرد إذا واصلت روسيا أنشطتها الضارة.