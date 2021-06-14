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حذف الفنان عمر مصطفي متولي، الاثنين، منشور ينتقض في نادي الزمالك، موضحا أنه إذ كان لاعب كرة قدم في مكان لاعب نادي الزمالك الأسبق فرجاني ساسي كان رفض تجديد التعاقد معهم.

ونشر «متولي» صورة لـ فرجاني ساسي عبر «إنستجرام»:«لو كنت ساسي كنت لا يمكن امضي للزمالك لو كنت».

وأحدث ظهور للفنان عمر مصطفي متولي مسلسل «الأختيار 2» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وانجي المقدم واياد نصار وبشرى ورياض الخولي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والذي عرض المارثون الرمضاني المنقض وحقق نسبة نجاح كبيرة.