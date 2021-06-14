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: العودة حقي وقراري .. شاهد اجتماع لجنة فلسطين النيابية

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فيديو : العودة حقي وقراري .. شاهد اجتماع لجنة فلسطين النيابية : العودة حقي وقراري .. شاهد اجتماع لجنة فلسطين النيابية

جى بي سي نيوز - : تاليا تسجيل لاجتماع لجنة فلسطين النيابية  الذي عقد الثلاثاء من أجل مناقشة مآلات حملة "  العودة حقي وقراري " التي وجدت تفاعلا من حوالي 181 دولة عبر العالم وجمعت مئات آلاف التواقيع  .

وقال النائب الدكتور فايز بصبوص للمدينة نيوز :  إن الحملة هدفت منذ البداية لجمع مليون توقيع ، وهي حملة أطلقتها لجنة فلسطين النيابية في المجلس السابق بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن .

ومن المنتظر تقديم قائمة المطالب والتواقيع إلى الأمم المتحدة .

يذكر أن إعادة الحملة إلى دائرة الفعل وإلى الأضواء جاء بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها فلسطين والعدوان الاخير على غزة .

 شاهد اجتماع لجنة فلسطين :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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