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الطائف : القبض على مفحطين يتباهون بتعاطي المخدرات

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وظائف | نتائج القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس...

a0f4e42f70.jpg الرياض : الوطن
f8d5edefb1.jpg04 ذو القعدة 1442 هـ

البيئة تنفي زيادة نسبة النترات في الخضار

نفى المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد المسيند المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادة في نسبة النترات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

التعليم تمدد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق الهوية الإعلامية لحج 1442

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وأتاحها للاستخدام من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

جدة : إيقاف شخصين تشاجرا نتيجة خلاف عائلي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء

وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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