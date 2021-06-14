الطائف : القبض على مفحطين يتباهون بتعاطي المخدرات
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس...
نفى المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد المسيند المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادة في نسبة النترات...
وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة...
أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وأتاحها للاستخدام من...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله...
وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...
وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...