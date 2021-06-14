«القصير» يستعرض لـ«الشيوخ» المبادرات المقدمة للمزارعين والمربين

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عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرات البنك المركزي التي تقدمها الدولة لدعم صغار المزارعين، وقال إنها تتضمن تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، وتمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدره 7% سنويا، بجانب أنه تم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة.

وقال الوزير إن إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 إلى 7 مليارات جنيه سنوياً، بدعم من الدولة يصل إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً.

وتتضمن المبادرة، تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.