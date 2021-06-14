كوريا تفوز بذهبية الزوجي المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث

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حصد ثنائي منتخب كوريا سي هي كيم و شانجوان سيو المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي استضافتها مصر في الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه على ملاعب ستاد القاهرة الدولي .

وجمع منتخب كوريا 1432 نقطة ليحصد ذهبية الزوجي المختلط.

فيما جاء ثنائي بيلاروسيا أنستاسيا بروكبنكو واليا بالزكوف في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية للزوجي المختلط بعدما جمع 1422 نقطة .

و فاز ثنائي ألمانيا باتريك دوجو وربيكا لانجريهر بالميدالية البرونزية و المركز الثالث برصيد 1415 نقطة.

بينما أنهى ثنائي منتخب مصر أحمد الجندي و هايدي عادل المنافسات في المركز الثالث عشر برصيد 762 نقطة .

وقام بتسليم الميداليات وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و السيد كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث و النائبة أية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث و هاشم يس المدير التنفيذى للانحاد المصرى للخماسى الحديت وفي حضور محمد الكردي مساعد وزير الشباب و الرياضة وعبد الاول محمد معاون الوزير.

كان أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث قد نجح أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث.

كما جاء أحمد أشرف لاعب منتخب الخماسي الحديث في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية منافسات فردي الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

يقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

شارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو