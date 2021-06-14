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يورو 2020 .. سلوفاكيا تهزم بولندا

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يورو 2020 .. سلوفاكيا تهزم بولندا يورو 2020 .. سلوفاكيا تهزم بولندا

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تمكن منتخب سلوفاكيا من الفوز على بولندا بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 18 بعد أن اصطدمت في حارس مرمى بولندا تشيزني، فيما تعادل كارلو لينيتي لرفاق ليفاندوفيسكي في الدقيقة 46، وخطف ميلان شكرينيار الثلاث نقاط في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سلوفاكيا إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة وتحتل بولندا قاع الترتيب، فيما ستقام المباراة الثانية بين إسبانيا والسويد بعد قليل.

المصرى اليوم

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