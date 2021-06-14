أردوغان لبايدن: وجهة نظر تركيا حول «إس-400» لم تتغير

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ذكرالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن تركيا لم تغير وجهة نظرها بشأن منظومات الصواريخ «إس-400» التي اشترتها من روسيا.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عقب انتهاء قمة حلف الناتو في بروكسل، إنه أجرى محادثات «مثمرة» مع بايدن حيث بحثا قضتي شراء تركيا منظومات «إس-400» للدفاع الجوي وتعليق مشاركة بلاده في برنامج مقاتلات «F-35».

وذكر أردوغان أنه شرح موقف تركيا خلال اللقاء مع بايدن، مضيفا: «وجهة نظر تركيا لم تتغير».

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو 2020، ردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات «إس-400»، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس «F-35»، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين.

وكانت تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.