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أردوغان لبايدن: وجهة نظر تركيا حول «إس-400» لم تتغير

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أردوغان لبايدن: وجهة نظر تركيا حول «إس-400» لم تتغير أردوغان لبايدن: وجهة نظر تركيا حول «إس-400» لم تتغير

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ذكرالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن تركيا لم تغير وجهة نظرها بشأن منظومات الصواريخ «إس-400» التي اشترتها من .

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عقب انتهاء قمة حلف الناتو في بروكسل، إنه أجرى محادثات «مثمرة» مع بايدن حيث بحثا قضتي شراء تركيا منظومات «إس-400» للدفاع الجوي وتعليق مشاركة بلاده في برنامج مقاتلات «F-35».

وذكر أردوغان أنه شرح موقف تركيا خلال اللقاء مع بايدن، مضيفا: «وجهة نظر تركيا لم تتغير».

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو 2020، ردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات «إس-400»، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس «F-35»، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين.

وكانت تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

المصرى اليوم

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