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وأسوان في الدوري.. شيكابالا وحازم إمام يشاركان في التدريبات

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الزمالك وأسوان في الدوري.. شيكابالا وحازم إمام يشاركان في التدريبات وأسوان في الدوري.. شيكابالا وحازم إمام يشاركان في التدريبات

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انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية. وأنهى ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص بهما، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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