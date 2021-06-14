من لا يفعل ذلك مصاب بالبطر على النعم.. خالد الجندي: نشكر الله على نعمة الوطن والرئيس

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الدول كانت تتصدر المشهد في المال والسياحة والبترول والآن أصبح أهلها في معسكرات الإغاثة، لافتا إلى أن هذا الأمر يستدعى أن نشكر ونحمد الله على نعمة الوطن والرئيس، ومن لا يفعل ذلك مصاب بالبطر على النعم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «اللهم لك الحمد على نعمة الوطن والرئيس والجيش والشعب، ومن لا يحمد الله على هذه النعم سيحاسب عليها، مفيش نعم أكثر من أننا نلاقى التنمية في كل مكان، وكان مخطط لمصر أن تكون في معسكرات الاغاثة، ولذلك كان دعاء الصالحين اللهم عرفنا نعمك بعدم زاولها».