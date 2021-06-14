أخبار عاجلة

مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية -
مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية -
استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

جيتس: السبع الكبار تعهدوا بدفع 870 مليون جرعة لقاح كورونا لكن الوقت لا يخدمنا

Print
جيتس: السبع الكبار تعهدوا بدفع 870 مليون جرعة لقاح كورونا لكن الوقت لا يخدمنا جيتس: السبع الكبار تعهدوا بدفع 870 مليون جرعة لقاح كورونا لكن الوقت لا يخدمنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الملياردير الأمريكى مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس، التزام زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بمشاركة 870 مليون من جرعات لقاحات كورونا خلال العام المقبل في العالم، مشيرا إلى أن الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الوباء ويجب توصيل اللقاحات من الان للسيطرة على جائحة كورونا العالمية.

وغرد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، على حسابه الشخصى بموقع «تويتر»، قائلا: «مجموعة السبعة الكبار التزموا بمشاركة 870 مليونًا من جرعات لقاح COVID-19 خلال العام المقبل هو خبر مرحب به- لكن الوقت ليس في صالحنا. يجب توصيل اللقاحات الآن للمساعدة في السيطرة على الوباء في كل مكان وعدم تعطيل التقدم الذي أحرزناه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

بعد تأكيد أمريكا على دعم إسرائيل «أيًا كان من يحكمها».. هل تندلع نيران الحرب من جديد؟ (تقرير)

بعد تأكيد أمريكا على دعم إسرائيل «أيًا كان من يحكمها».. هل تندلع نيران الحرب من جديد؟ (تقرير)

لماذا تتباهى «حماس» بالنصر في «حرب القدس» رغم الدمار ؟ (تقرير)

لماذا تتباهى «حماس» بالنصر في «حرب القدس» رغم الدمار ؟ (تقرير)