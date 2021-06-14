جيتس: السبع الكبار تعهدوا بدفع 870 مليون جرعة لقاح كورونا لكن الوقت لا يخدمنا

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أكد الملياردير الأمريكى مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس، التزام زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بمشاركة 870 مليون من جرعات لقاحات كورونا خلال العام المقبل في العالم، مشيرا إلى أن الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الوباء ويجب توصيل اللقاحات من الان للسيطرة على جائحة كورونا العالمية.

وغرد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، على حسابه الشخصى بموقع «تويتر»، قائلا: «مجموعة السبعة الكبار التزموا بمشاركة 870 مليونًا من جرعات لقاح COVID-19 خلال العام المقبل هو خبر مرحب به- لكن الوقت ليس في صالحنا. يجب توصيل اللقاحات الآن للمساعدة في السيطرة على الوباء في كل مكان وعدم تعطيل التقدم الذي أحرزناه».