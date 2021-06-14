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صحة حماس : 5 حالات وفاة و132 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في غزة

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صحة حماس : 5 حالات وفاة و132 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في غزة صحة حماس : 5 حالات وفاة و132 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الإثنين، عن تسجيل حالات وفاة وعشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بالقطاع. وقالت صحة غزة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 600 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 5 حالات وفاة و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أكدت، تعافي 266 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 112077 إصابة، والحالات النشطة 3688 والمتعافين 107344، والوفيات 1045، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67. والحالات الخطيرة والحرجة 51. وجرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 207200 وهي تكفي لـ 103600 شخص. والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 47701 شخصا.

المصرى اليوم

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