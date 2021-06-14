أخبار عاجلة

مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية -
مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية -
استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: فقدان الوزن لمرضى السمنة أمر مهم لمواجهة كورونا

Print
استشاري: فقدان الوزن لمرضى السمنة أمر مهم لمواجهة كورونا استشاري: فقدان الوزن لمرضى السمنة أمر مهم لمواجهة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، إن فكرة منظومة الدكتورة دعاء سهيل عمرها 6 سنوات واستمرارها في السوق المصري والعربي هذه المدة دليل نجاح كبير للمنظومة.

وأشار «غزالي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «حكاية أكلة» المذاع عبر فضائية «دريم»، إلى أن الإخلاص في العمل هو أساس نجاح المنظومة، فضلا على أنهم يقدمون أفضل المنتجات الموجودة على مستوى العالم لمرضى السمنة الذين يتابعون بالمنظومة، منوها بأن المنظومة توفر أخصائيين تغذية للتواصل مع المتصلين.

وأضاف استشاري النباتات الطبية وممثل المنظومة الطبية للدكتورة دعاء سهيل، أن فقدان الوزن لمرضى السمنة أمر مهم لمواجهة ، حيث أن مرضى السمنة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا