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صحة الشرقية : 25 ألف سيدة استفدن من حملة «حقك تنظمي»

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صحة الشرقية : 25 ألف سيدة استفدن من حملة «حقك تنظمي» صحة الشرقية : 25 ألف سيدة استفدن من حملة «حقك تنظمي»

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بالمرحلة الأولى، قدمت اليوم الخدمة الطبية لعدد ١٢٤٤٤ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن خلال اليوم الأول والثاني إلى ٢٤٩٨٥ منتفعة بالمحافظة حتى الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

أوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢١٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، و١٤ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ٢٤٨ طبيبا، و٤١٠ ممرضات، و٤٥٧ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي «العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، القرين، الحسينية، منشأة أبوعمر، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح»، وتستمر لمدة ٥ أيام من ١٣ حتى ١٧ يونيو الجاري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

المصرى اليوم

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