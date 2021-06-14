لجنة فلسطين النيابية : الأردن ينظم مؤتمرا لدعم القدس تموز المقبل

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المدينة نيوز :- حثت لجنة فلسطين النيابية في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الظهراوي، وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، ومدراء مؤسسات الإعلام الرسمي، دور الإعلام الرسمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشاد الظهراوي بتعامل الإعلام الوطني مع الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، موضحا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة مع وسائل الإعلام المختلفة، بهدف بلورة رؤية إعلامية وطنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإبراز مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وكشف الظهراوي عن عزم لجنة فلسطين تنظيم مؤتمر عن القدس الشهر المقبل، كما دعا إلى إنجاح حملة العودة "حقي وقراري"، والتي انطلقت في 80 دولة وشارفت على جمع مليون توقيع، تمهيداً لرفعها من خلال مركز العودة الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

وقال دودين إن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائماً أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، ودرتها القدس الشريف، مؤكدا أهميّة الوصاية الهاشميّة التاريخيّة في الدّفاع عن المقدسات الإسلاميّة والمسيحية في القدس، ومشدّداً على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك يبذل كلّ جهد ممكن من أجل إحقاق الحقّ الفلسطيني، وفي مقدّمة ذلك إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي رده على ملاحظات أعضاء اللجنة ومقترحاتهم، أوضح دودين أن الحكومة تنظر بإيجابية للنقد البنّاء بهدف تطوير أداء المؤسسات الإعلامية، وتمكينها من إبراز القضية الفلسطينية، مشيداً بالمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة.

وأكّد دودين حرص المؤسّسات الإعلاميّة الرسميّة على إبراز القضية الفلسطينية والقدس، مشيراً إلى أنّها ستعمل على تطوير برامجها ونشراتها الإخباريّة بما يخدم الأشقّاء الفلسطينيين، ويسهم في إبراز قضيّتهم العادلة، بالإضافة إلى إبراز التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتركيز على المناسبات الدينيّة والتاريخيّة المهمّة في تاريخ القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الخطاب الإعلامي الرسمي يؤشّر دائماً على الممارسات والانتهاكات التي تمارسها قوى الاحتلال بوصفها ممارسات خارجة عن القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية.

من جهته، أشار مدير عام وكالة الانباء الأردنية "بترا"، الزميل فايق حجازين، إلى تكثيف "بترا" للمواد الصحفية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، وإظهار معاناة الفلسطينيين في القدس وغزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، وإبراز الموقف الأردني الرسمي والشعبي، من خلال مندوبي الوكالة في رام الله وغزة، إلى جانب التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمواكبة أي تطور على الأرض، فضلاً عن تغطية كل نشاط محلي وخارجي يتعلق بالقدس والمقدسات. وأوضح مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، محمد بلقر، أن المؤسسة تخصص كثيرا من ساعات البث للقضية الفلسطينية عبر العديد من البرامج التي تعبر عن الموقف الرسمي للأردن، ودوره في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأشارت المديرة التنفيذية لقناة المملكة، دانة الصياغ، إلى مواكبة القناة إعلامياً للأحداث الأخيرة، بإظهار معاناة أهالي القدس وحي الشيخ جراح، إضافة إلى البرامج الوثائقية، والتغطية اليومية لما تشهده الساحة الفلسطينية من أحداث وتطورات.