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نائب أمير الشرقية يوجِّه بمتابعة أداء الفِرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين

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نائب أمير الشرقية يوجِّه بمتابعة أداء الفِرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين نائب أمير الشرقية يوجِّه بمتابعة أداء الفِرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين
للحد من انتشار جائحة كورونا

نائب أمير الشرقية يوجِّه بمتابعة أداء الفِرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين

شدَّد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، على جميع الجهات الحكومية بالالتزام وتنفيذ توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-؛ لمكافحة انتشار في ظل استمرار تسجيل نِسَب إصابات مرتفعة.

ووجّه جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة أداء الفِرق الميدانية، وفرض الغرامات على كل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء من الكيانات أو الأفراد. مشيدًا بما وفّرته الدولة -حفظها الله- من إمكانيات لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير اللقاحات، ومواجهة الجائحة عبر العديد من الإجراءات الاحترازية التي كانت محط إعجاب الكثير، وشملت جميع المواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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