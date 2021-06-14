أخبار عاجلة

مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية -
مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية -
استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في "بغدادية جدة"

Print
رصدها مواطن.. ولم يمض على رسمها سوى 5 أيام فقط

عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في

قام عابثون بتشويه لوحة جدارية في أحد شوارع حي البغدادية الغربية بجدة والتي كانت تحمل أبيات شِعر للراحل حمزة شحاتة، حيث تمكن من رسمها خمسون متطوعاً من محبي الرسم الجرافيكي الخميس الماضي، ولم يمض على عملها سوى خمسة أيام.

وتفصيلاً، رصد المواطن وليد العماري المشهد التخريبي لهذه المناظر الجميلة والذي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وقال العماري لـ "سبق" إن العابثين قاموا برش البويه على اللوحات الجميلة التي قضى فيها شباب وشابات هذا الوطن وقتهم حتى أظهروها للمشاهدين من المارة المتذوقين لهذا اللون بصورة جيدة.

وطالب المواطن الجهات المختصة بالعمل على ملاحقة مثل هؤلاء الذين هم بلا شك أعداء للنجاح، كما تمنى من أمانة جدة وضع عازل بلاستيكي يحمي مثل هذه الجداريات الجميلة من عبث العابثين.

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت الخميس الماضي عن مبادرة لطمس التشوه البصري بحي البغدادية من خلال الاستفادة من متطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع.

عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في

عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في

عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية

مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم

باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم

"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية