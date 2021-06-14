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﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

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تُستخدم لتوصيل الطلبات.. وبعضهم وضع رقم جواله بدلاً من اللوحة الخلفية

﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

انتشرت عمالة من جنسية آسيوية في شوارع محافظة الخرج وهم يقودون دراجات نارية، خلت من أي وسائل للسلامة تقيهم الطرق، وبدون لوحات على الدراجات؛ ما جعلهم يقومون بمخالفات القيادة بالدراجات النارية.

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" وجود هذه العمالة بشكل لافت للنظر وهم يجوبون شوارع المحافظة ذهابًا وإيابًا. وتُستخدم هذه الدراجات في تنقلهم، أو توصيل طلبات المحال للمنازل. كما قام بعضهم بوضع رقم الجوال بدلاً من اللوحة الخلفية كنوع من أنواع الدعاية له في توصيل الطلبات للمنازل .

﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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